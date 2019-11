Rudis Beisl: Wo es die Martinigans in Perfektion gibt

Geheimnis der Gans

Besser gesagt bierernst. Das Geheimnis seines Gansls ist nämlich, dass es nach zwei Stunden im Rohr mit Bier bestrichen wird, bevor es erneut für eine halbe Stunde gebraten wird.

Food-Trends kommen und gehen. Das Martinigansl in Rudis Beisl aber bleibt seit Jahren ein Fixpunkt der herbstlichen Freuden. Das spricht sich herum, man sieht es, denn freie Sessel sind in dem lediglich 40 Plätze fassenden Beisl Mangelware.

Gute Gelegenheit, nachzuhaken, wer denn demnächst vorbeikommt. Ein bissl was ist dem Wirt dann doch zu entlocken. Etwa über die schon etwas älteren Zwillinge, die Stammgäste sind, aber nie gemeinsam reinschneien. Oder über einen gewissen Herrn, der es vor der Fastenzeit regelmäßig übertreibt. „Der war heuer schon drei Mal da“, lacht sich der Mann, der wie angegossen in die blaue Kochweste passt, ins Fäustchen. „Und für den 11. November hat er auch reserviert.“

Wenn ihm das ...

nur nicht zuviel wird. Aber was soll’s, Rudis Beisl ist eben ein Lokal eines Menschen, der das Essen liebt, für Gäste, die ihren Gastgeber lieben. Eine Win-win-Situation für alle, die in einer Mahlzeit mehr sehen als einen Nährstoffbaukasten.

Es ist eben nicht egal, was wir wo essen. Daher läutet das Telefon in Rudis Beisl auch so oft. Man erhält fast den Eindruck, als wolle halb Wien just zur Mittagszeit einen Tisch reservieren. Oder am Besten gleich zwei. Und dann noch die Adresse des Gänsezüchters frei Haus geliefert bekommen.

Kein Spaß

Aber da versteht Christian Wanek keinen Spaß. „Wo meine Gansl her sind, kann ich nicht verraten. Sonst bleiben ja für mich keine übrig.“ Stimmt. Denn der Hunger von Rudis Beisl auf die saisonale Spezialität ist so gewaltig, dass er gleich einen ganzen Abschnitt der Wiedner Hauptstraße in eine Wiese für Weidegänse verwandeln könnte.