"Zutritt untersagt" für Loser, Grüner See und Stubenbergsee

Im obersteirischen Tragöß, der Gemeinde des Grünen Sees, zeigten sich Bewohner zunehmend verärgert, wie aus der Gemeinde zu erfahren war. Auf der Homepage https://tragoess-gruenersee.at/ wurde zwar informiert: "Liebe Gäste! Das Tourismusbüro Tragöß - Grüner See ist bis auf Widerruf geschlossen! Wir bitten um Ihr Verständnis! Besonders ältere und kranke Menschen sind vom Coronavirus gefährdet. So schützen wir uns und alle anderen: Schau auf dich - bleib zuhause! " Das focht aber zahlreiche "Ausflügler" nicht an. Auf dem kostenpflichtigen Parkplatz reihten sich viele Autos mit Grazer und Wiener Kennzeichen, aber auch aus der Oststeiermark und Niederösterreich. Es werde am See auch Party gemacht, die Polizei habe mit Kontrollen begonnen. Der See, der im Privateigentum steht, sei leider nicht gesperrt, hieß es aus der Gemeinde.

Dutzende Autos auf der Teichalm

Beim Teichalmsee in der Oststeiermark parkten am Freitag zur Mittagszeit ebenfalls gut und gerne zwei Dutzend Autos. Etliche Personen nutzten - wie auf Webcams ersichtlich - das warme Wetter offenbar zum Wandern in der Gegend.