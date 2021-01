Wieder Sonne in Sicht: Wie es ist, jetzt auf Kreuzfahrt zu gehen

Im Grunde müsste man die Europa 2 auch gar nicht verlassen – hier findet man ohnehin fast alles, was das Virus an Land verboten hat. Vor allem: Platz. Bei den Bali-Betten und Sonnenliegen hat man die freie Wahl, die netten Kellner servieren frisch gebackene Waffeln mit Erdbeeren und Cocktails direkt zum Liegeplatz. Auch die Shows im Theater finden statt, jeden Tag zweimal, damit die Abstände im Publikum gewahrt werden können. Nur auf die Poolpartys und durchtanzten Nächte in der legendären „Sansibar“ müssen die Gäste wohl noch länger verzichten.

„Wir wollen das Vertrauen unserer Passagiere nicht verspielen“, sagt Kapitän Gottschalk, der wie alle Crewmitglieder vor Reiseantritt in Quarantäne musste. „Die Befürchtungen waren groß, aber ich bin beeindruckt, wie umsichtig und verständnisvoll die Menschen sind.“ Sollte an Bord doch noch ein Verdachtsfall auftreten, steht Schiffsarzt Georg Gagesch zur Stelle: In seinem Hospital kann der erfahrene Tropenmediziner neuerdings sogar PCR-Tests auswerten. Der aktuellen Situation kann er aus medizinischer Sicht auch Positives abgewinnen: „Normalerweise haben wir an Bord viele Erkältungswellen. Heuer noch keine einzige.“