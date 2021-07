Sommerliche Action mit Kids in Österreich

Apropos Drache: Märchenerzählerin Iris bietet Sagenwanderungen im Raurisertal in Salzburg an. Die jungen Zuhörer suchen mit ihr in alten Stollen nach Schätzen, lauschen Geschichten, gestalten diese aktiv mit (hochalmbahnen.at). Eine ungewöhnliche und kindertaugliche Form des Golfspiels bietet das Bauernhofdorf Embach, wo auf einem Wanderweg aus alten bäuerlichen Landwirtschaftsgeräten elf Berggolf-Stationen gebaut wurden (embach.at).

Ein einmaliger Ausblick in die Bergwelt Osttirols öffnet sich vom neuen Erlebnispark „Wassermythos Ochsenlacke“ (2.350 m) in St. Jakob im Defereggental, mit überdimensionalen Spielgeräten in Tierform (osttirol.com)

Wegen der Fließgeschwindigkeit gilt der Drau Paddelweg als familienfreundlich. Insgesamt kann man von Lienz bis Lavamünd, also durch ganz Kärnten, mit dem Kanu fahren und wandern (draupaddelweg.com). Zwei lehrreiche Tage verspricht der Forellenhof Jorde am Polsterteich in Viktring mit Jugendfischcamps (Facebook: Forellenhof Jorde).