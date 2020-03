Sofia: Eine Hauptstadt, die alles andere als glattbegügelt ist

Stoyko Angelov beschwert sich: „Schau nach draußen, der Gehsteig ist kaputt. Versteh mich nicht falsch, ich bin in Sofia geboren, ich lebe gern hier und es ist heute besser als vor zehn Jahren. Aber es muss noch viel passieren.“ Der 39-Jährige war Schauspieler und hat mehrere Jahre lang auf Theaterbühnen gestanden. „Das ist ein Beruf mit schwierigen Bedingungen. Eines Morgens bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Und heute stehe ich in meinem eigenen Geschäft. Es ist mein Lebenstraum.“ Angelov betreibt einen kleinen Porzellanladen mit handgefertigten Häferln und Bechern. Sein Shop liegt in einer Seitenstraße im Zentrum von Sofia, in der sich auch ein Hostel, ein Co-working-Space und ein paar Cafés und Restaurants angesiedelt haben.

Als das kommunistische System 1989 wie ein Kartenhaus zusammenfiel, war Angelov ein Schulbub. Die Fabriken waren marod, der Staat pleite und niemand wusste, wie Marktwirtschaft funktioniert. Heute ist Turbokapitalismus angesagt. Das kommerzielle Herz Sofias pocht in der Fußgängerzone Boulevard Vitosha: Mainstream-Shops, schicke 24-Stunden-Pizzaläden, Sushi-Lokale und trendige Bars reihen sich aneinander. Auch der Rest des Stadtzentrums ist geprägt von Einkaufsstraßen, modernen Büros, angesagten Restaurants und Parks, die bis spät in die Nacht bevölkert werden. Von überall her tönt Chalga-Musik, der bulgarische Pop, der sich nach dem Systemfall entwickelt hat. Der Gegensatz: Museen in historischen Gebäuden, orthodoxe Kuppelkirchen, abbröckelnde Fassaden, glattgetretene Pflastersteine und nostalgische Straßenbahnen. Das spezielle Sofia-Flair, der Mix aus Alt und Neu, aus Verfall und Neubeginn, wirkt auf Besucher erfrischend. Während sich Shopbesitzer wie Angelov über marode Häuser und Gehsteige ärgern, freuen sich die ausländischen Gäste über ein Reiseziel abseits von Einheitsbrei und Overtourism.