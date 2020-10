Zwischen Schnee und Schneisenfeger

Eine der augenscheinlichsten ist die U-Bahn. Man will es nicht glauben. Eine U-Bahn? Hier oben?

Tatsache: Um den Verkehr im Ort zu beruhigen und den flanierenden Wanderern, Radfahrern und Skitouristen eine Entschleunigung zu ermöglichen, gibt es in Serfaus die weltweit nicht nur kleinste, sondern auch höchstgelegene Untergrundbahn mit vier Stationen: Parkplatz, Kirche, Zentrum, Seilbahn. Die ersten drei erschließen sich von selbst. Die vierte ist gleichermaßen das Tor zur spektakulären Berglandschaft, die am ganzen Plateau allgegenwärtig ist: vom Bürkelkopf zur Wildspitze, vom Schweizer Muttler bis zum Gsallkopf.Wenn eingangs von der Högalm die Rede war, so ist das nur ein Steinchen im großen Urlaubsmosaik. Fünfhundert Kilometer an ausgeschilderten Wanderwegen werden das ganze Jahr über betreut. Dass man angesichts von zweiundfünfzig Loipenkilometern prächtig Langlaufen kann, ist ebenso selbstverständlich wie all die anderen Sportarten, denen man hier vorzüglich nachgehen kann – ob Schneeschuhwandern, Skitourgehen, Klettern, Canyoning, Schwimmen oder Rafting.