Schätze an der Straße: Die Deutsche Fachwerkstraße

Einen Höhepunkt auf der Route stellt Celle dar. Mit fast fünfhundert aufwendig restaurierten Fachwerkhäusern bildet der Stadtkern das größte geschlossene Ensemble in Mitteleuropa. Den bunten Anstrich erhielten die denkmalgeschützten Häuser erst vor etwa hundert Jahren, bloße Holzbalken und Ziegel galten als nicht mehr repräsentativ, man wollte mit den Fassadenfarben hochwertigere Steinhäuser vortäuschen. Entlang der vielen Hauszeilen fällt der Blick immer wieder auf eingeschnitzte Sinnsprüche auf den Fassaden. Ab und zu finden sich darin kleine Rechtschreibfehler. Handwerker konnten oft nicht schreiben und schauten die Buchstaben nur ab.

Das Herzogsschloss hier bietet, wenn nicht gerade Corona ist, jeden August ein Spektakel: An die fünfzig historische Pferdegespanne präsentieren sich anlässlich des jährlichen Kutschentreffens einer Jury. Dabei wird auf jedes Detail Wert gelegt, vom originalgetreuen Zustand der Gespanne bis zur zeitgemäßen Tracht ihrer Fahrer. Im renovierten Schloss taucht man in die Geschichte der Welfen ein, einem der ältesten noch existierenden Adelshäuser. Deren derzeitiges Oberhaupt, Ernst August von Hannover, lebt in seinem Jagdschloss im österreichischen Almtal.

Nächstes Ziel ist die Domstadt Königslutter. Die Abteikirche des früheren Benediktinerklosters zählt zu den herausragenden Bauwerken der Romanik in Deutschland. Mit drei hoch aufragenden Türmen beherrscht der Kaiserdom, Grabeskirche von Kaiser Lothar III., die romantische Kleinstadt. In der bestechen unter zahlreichen Fachwerkgebäuden besonders die alten verzierten Brauhäuser, das Leidenfrosthaus und eines der beiden Rathäuser.

An die hundert Fachwerkstädte liegen an der 2.800 Kilometer langen Fachwerkstraße, quer durch das Land von Stade an der Elbe bis Meersburg am Bodensee. Jede mit eigenem Charme – nicht nur hier im nördlichsten Teil.