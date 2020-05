Samba, Jazz und Bollywood: Der Rhythmus ferner Länder

England ist wie eine elektrische Gitarre, wie Rebellion und Aufregung, kurz gesagt, wie Rock'n'Roll. Willkommen im Mekka des Rocks, in den Straßen von Liverpool und London, wo junge Künstler den Duft der Freiheit seit vielen Jahrzehnten erleben. Ob The Beatles, Elton John oder Pink Floyd – die Playlist "From London to Liverpool" reiht einen großen Klassiker des englischen Rocks an den nächsten.

Brasilien: Zentrum der Lebensfreude