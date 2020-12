Reisen und Genießen: Bücher-Tipps für Weihnachten

Zum Träumen: "Ultimative Reiseziele"

In Zeiten des Daheimseins übt man sich in Fernweh – und Lonely Planet ist auf Listen zum Träumen spezialisiert: „Die 500 schönsten Erlebnisse weltweit“ haben die Reiseexperten in der zweiten Ausgabe des Buchs vereint. Über 200 neue Einträge bieten eine Mischung aus Sehenswürdigkeiten, spektakulären Naturerlebnissen und Neueröffnungen. Extrapunkte gibt es für Attraktionen, die nachhaltigen Tourismus fördern.

„Ultimative Reiseziele“ Lonely Planet, 328 S. 31,90 €