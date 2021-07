Ranking der Filmlocations: Nur Angkor schlägt Salzburg

Getreu dem Motto, man nehme nur internationale Reise-Ranglisten bierernst, in denen Österreichisches gülden glänzt, sei diese hier erwähnt: Die Website „Big 7 Travel“ hat eine brandaktuelle Liste der 50 schönsten Filmlocations der Welt veröffentlicht. Der „Wow-Faktor“ des Drehorts, seine Bedeutung im Film und der cineastische Ruhm des Films an sich flossen in die Bewertung ein.

Gleich hinter dem Sieger Angkor Thom (die Ruinen einen Kilometer nördlich des bekannten Tempels Angkor Wat in Kambodscha dienten Angelina Jolies „Lara Croft“ als actionreicher Schauplatz) reiht sich Salzburg auf Platz zwei ein – noch vor der griechischen Insel Skiathos (ja genau, dort sang Meryl Streep „Mamma Mia!“).

Die antike Felsenstadt Petra in Jordanien – filmisch am eindrucksvollsten verewigt mit „Indiana Jones“ Suche nach dem Heiligen Gral – landete auf Platz vier.