St. Abbs: Auf den Spuren des Donnergottes Thor

Eine einzige, enge, einspurige Straße führt zu dem verschlafenen Fischerdorf St. Abbs im Süden Schottlands. Noch vor einem Jahr war der Ort ein Geheimtipp unter Tauchern, die am Fuße der schroffen Klippen in dem klaren Wasser die Meereswelt erkundeten. Heute zieht es Reisende aus einem anderen Grund nach St. Abbs. Das Dorf diente als Kulisse für den fiktiven Ort New Asgard in der Marvel-Comicverfilmung „Avengers: Endgame“. Wie stolz man darauf ist, zeigt sich in den Ortsschildern, auf denen groß „ St. Abbs twinned with New Asgard“ steht.