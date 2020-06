Münster: Der (fast) perfekte Tatort für einen Städtetrip

Insider-Tipps

Martina, eine Österreicherin, die seit Langem im Südviertel in Münster lebt, gibt Insider-Tipps: Unbedingt müsse man zum Wochenmarkt, der mittwochs und samstags auf dem Domplatz abgehalten wird. „Dort kauft man ein, geht auch hin, um gesehen zu werden, trifft sich auf Kaffee, isst ein Fischbrötchen. Durch die Nähe zu Holland gibt’s am Markt frischen Fisch und Käse, aber auch Lakritz-Spezialitäten. Das ist ja in Österreich nicht so verbreitet – aber wer es mag, wird hier fündig.“ Wer Kuchen liebt, soll „unbedingt im Café Issel einkehren, der Juniorchef hat in Wien gelernt“. Auf „leckeres“ Eis schauen die Münsteraner bei Raphaels Eismanufaktur vorbei, die Zutaten kommen aus der Region, etwa fürs Spargelsorbet. Das Kuhviertel ist Hotspot für Studenten, Bier trinkt man bei der Privatbrauerei Pinkus Müller.

Das Umland habe viel zu bieten. Eine Radtour ins Münsterland „zu einem der Hofläden, um Spargel zu genießen“, gehöre dazu. Der Wildpferdefang wiederum lockt jährlich Tausende ins nahe Dülmen, seit über hundert Jahren. Tradition hat das Hansemahl auf dem Prinzipalmarkt. Die münsterschen Kaufleute empfangen die Bürger mit einer langen, weiß gedeckten Tafel und Schnittchen (belegte Brote).