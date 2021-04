Langsam reisen: Neun EU-Regionen bieten "Slow Trips" an

Als Erlebnis geplant ist auch eine Fahrt mit der Dampflokomotive – die Zugstrecke Weiz–Anger–Birkfeld besteht seit 1911 –, wo Jung und Alt im Lokführerstand mitfahren dürfen und man selbst Kohle schaufeln darf.

Apropos verraucht: Stumpfs Tipp ist die „Lost Places“-Tour in Anger, wo Interessierte viel über das unterirdische System in der Oststeiermark erfahren (790 Tunnel, Stollen und Durchgänge wurden rund um Vorau, Pöllau und Miesenbach gefunden) – und am Ende im Rauchstubenhaus aus dem Jahr 1450 landen, wo Koch Peter Almer am offenen Feuer einen typischen Häfennigl zubereitet. Am Ende steht ein wenig Rauch an der Raumdecke. Die Lebensweise der hiesigen Bergbauern anno dazumal kann so mit allen Sinnen nachempfunden werden.