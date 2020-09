Hadrianswall: Damals, unterm Ahornbaum mit Robin Hood

Diese kurze Geschichte eines alten Bergahornbaums am Sycamore Gap in der Grafschaft Northumberland könnte mit der Liebe zur malerischen Landschaft Britanniens beginnen. Oder der Faszination des Weitwanderns. Oder mit Filmstar Kevin Costner als Robin Hood in „König der Diebe“.

Natürlich, bei Costners 90er-Jahre Filmversion der spätmittelalterlichen Balladen über den englischen „Helden in Strumpfhosen“ muss man erst Logiklücken verdauen: So kommt Robin von Locksley von den Kreuzzügen aus Jerusalem, landet an der Küste Südenglands bei den eindrucksvollen Kreidefelsen Seven Sisters in Sussex, kommt auf dem Weg heim nach Nottingham aber am noch viel weiter nördlich gelegenen Hadrianswall vorbei.