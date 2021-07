Wo wir in Österreich unseren grünen Fußabdruck sehen können

Bei all der Kritik an den ökologischen Konsequenzen des Fliegens tut heuer die Sommerfrische in Österreich doppelt gut. Einerseits ist ein gutes Gewissen sprichwörtlich ein gutes Ruhekissen. Außerdem sorgt das satte Grün der heimischen Natur für Tiefenentspannung – nachweislich. Einer der unzähligen schönen Plätze des Landes ist das Gesäuse nahe dem steirischen Ort Admont.

Man kann einfach nur auf der Mautstraße durchfahren und die Natur wirken lassen. Aber man kann auch in den wundervollen Nationalpark eintauchen. In seine Pflanzenvielfalt, in seine unberührten Ecken, in die Enns, in seinen Wassererlebnispark. „Base Camps“ nennen die Organisatoren ihre Angebote für Aktivurlauber. Die können in der Wildnis tagelang Klettern, Raften oder Fliegenfischen.