Erster KURIER Reise-Abend: Radabenteuer fürs Publikum

Noch viel weiter radelten Dominik Bochis und Andreas Buciuman: nach Australien. Wieso man in elf Monaten 18.000 Kilometer durch 19 Länder auf dem Bike (ohne E!) absolviert, erzählen die beiden an dem Abend ebenso wie ihre schönsten und schlimmsten Momente dabei. „Wir waren damals 24 und 25 Jahre alt und überhaupt keine Radfahrer. Aber auf dem Rad bekommt man alles mit und kommt mit Menschen in Kontakt“, erzählt Bochis vorab. Den Rest dann am 25. November.