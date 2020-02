Bahamas-Sabbatical: Korallen retten auf den Karibik-Inseln

Die Airbnb-Sabbaticals finden zum dritten Mal statt. Erst kürzlich, im Dezember 2019, begleiteten fünf Teilnehmer in Kooperation mit der NGO "Ocean Conservancy" Forscher in die Antarktis, um ewiges Eis auf Mikroplastik zu untersuchen, eingebettet in die wissenschaftliche Mission "Mosaic". 140.000 Bewerbungen waren dafür eingegangen.

Urlaubsguru promotete "Praktikum deines Lebens"

Schon zuvor erregte die Plattform Urlaubsguru mit der Aktion "Praktikum deines Lebens" Aufmerksamkeit. Beim zweiten und bis dato letzten Casting hat sich eine Wienerin gegen 4.000 Bewerber durchgesetzt, berichtete anschließend sechs Monate aus aller Welt. Das Praktikum wurde mit 1.477 Euro brutto pro Monat vergütet, Kosten wie Unterkünfte und Essen übernommen.

Ein ebenso begehrtes Sabbatical hat Sebastian Modak 2019 absolviert. Die New York Times wählte den Kolumbianer aus, um von allen 52 Plätzen zu berichten, die die Zeitung in ihrer Reise-Hitliste angeführt hatte.