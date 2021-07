Auf Fahrt durchs Land: Spielend und dichtend Österreich entdecken

Es gibt Brettspiele, bei denen man spielerisch die Welt entdecken kann. Pünktlich zu den Ferien präsentiert nun Ravensburger das neue Spiel „Ich fahr’ voll ab auf Österreich“ (2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren, 24,99 Euro). Dafür ließ sich Arno Steinwender, Österreichs gefragtester Brettspielautor, eine moderne Story für das Würfel-Merkspiel einfallen: Fiktive Blogger-Teams müssen zu 64 beliebten Familien- Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten in allen neun Bundesländern gebracht werden – von der Riegersburg und dem Schloss Esterhazy über das Inatura Museum in Dornbirn und das Granattor am Millstätter See bis zum Stand-up-Paddling in Zell am See.