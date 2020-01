Auf den Spuren des Donnergottes Thor im schottischen St. Abbs

Eine einzige, enge, einspurige Straße führt zu dem verschlafenen Fischerdorf St. Abbs ganz im Süden Schottlands. Noch vor einem Jahren war der Ort ausschließlich ein Geheimtipp unter Tauchern, die am Fuße der schroffen Klippen in dem klaren Wasser die Meereswelt erkundeten. Heute zieht es Reisende aus noch einem anderen Grund nach St. Abbs. Das Dorf diente als Kulisse für New Asgard in der Marvel-Comicverfilmung Avengers: Endgame. Wie stolz man darauf ist, zeigt sich in mehreren Ortsschildern auf denen groß " St. Abbs twinned with New Asgard" steht.

Während viele Drehorte anderer Filme kaum Ähnlichkeiten mit ihren Szenen aufweisen, taucht man in St. Abbs in die Geschichte ein. Wenn man die schmalen Gassen durchwandert, die Robben auf den Klippen beobachtet und daran denkt, dass Chris Hemsworth auf diesem Boden gestanden ist, kann man sich glatt verlieben. Weil der Marvel-Fan aber nicht nur von dieser Liebe leben kann, bietet der Ort Suppen und Scones in Ebbcarrs Cafe, die besser sind als an anderen touristischen Plätzen. Die Menschen dort sind freundlich, das Leben ist einfach, wie Schottland eben ist.

Daraus resultiert eine Lebenseinstellung, dank der man sogar die regelmäßig aufziehenden Gewitterwolken kaum wahrnimmt. In dem Ort am Ende der einen, engen, einspurigen Straße.