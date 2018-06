Open Air: Darling, ich bin im Sommer-Kino

Andere Anbieter ziehen ebenfalls mit freiem Eintritt mit – wie das seit knapp drei Jahrzehnten durch die Wiener Bezirke wandernde „Volxkino“ – oder sie sichern sich eine interessante Nische. Das frame(o)ut-Festival im Museumsquartier etwa bestreitet vom 13. Juli bis 1. September jeweils freitags und samstags mit Dokus, Spiel-, Kurz- und Experimentalfilmen lediglich 16 Spielabende, lockt aber mit dem Publikumshit „Cat Video Festival Vienna“.



Wer schon Fan vom Freiluftkino ist, wird heuer auf einschlägige Abende im Schloss Neugebäude und auf das „ Kino am Naschmarkt“ verzichten müssen. Dort bleiben die Leinwände dunkel bzw. wurden sie abgebaut. Dafür gibt es neuerdings ein Sommerkino in Aspern gleich vis-a-vis der U2-Station Aspern Nord. Ab 29. Juni werden dort an sechs Abenden heimische Produktionen zum Besten gegeben: von Josef Haders „Wilde Maus“ bis zum „Angriff der Lederhosenzombies“.



Wer den überlebt, ist geradezu geschaffen dafür, am 16. August beim Opening des Arena Sommerkinos dabeizusein: Gegeben wird „Mad Max: Fury Road“ mit Charlize Theron und zwar in der Black & Chrome Edition.

Die nunmehr neunte Ausgabe des Kurzfilmfestivals dotdotdot führt wieder zurück in die City, in den Garten des Volkskundemuseums in der Josefstadt. Unter dem Festivalmotto „We’re in this together now“ stehen ab 3. Juli in atmosphärischem Ambiente jeweils Donnerstag und Freitag 150 kurze und mittellange Filme auf dem Programm.