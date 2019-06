Mode-Gärten a` la Gucci, YSL, Dior - zum Nachstylen

Auch Modedesigner wandeln gerne zwischen romantischen Ruinen, duftenden Rosenbögen oder mediterranem Blau und lassen sich von prächtigen Farben und Blumen für ihre Kollektionen inspirieren. Die freizeit gibt Tipps für den eigenen Garten im Fashion-Style von Gucci, Dior und YSL und lädt zu einem Besuch dorthin ein. Denn alle diese Gärten sind öffentlich zugänglich.

NINFA / GUCCI

Dieser blühende Garten (Foto oben) mit wildromantischen Ruinen, Farnen, Veilchen und Wasserfällen versprüht reine Poesie und liegt in Ninfa, Cisterna di Latina, in der Nähe Roms. Auch die Geschichte des Parks ist Romantik pur. Denn vor über hundert Jahren hat hier in Ninfa, dem damaligen Herzen und Symbol für Macht und Reichtum, die schicksalhafte Begegnung des älteren italienischen Adeligen Leone Caetani und der blutjungen Vittoria Colonna stattgefunden. „Wir saßen beim Mittagessen im Garten und abends hielt Leone um meine Hand an“, so Vittoria in ihren Memoiren. Als Erinnerung an diese Liebe gestaltete die römische Adelsfamilie Caetani in den 1920er-Jahren die Ruinen des Gartens in einen prächtigen englischen Landschaftsgarten um. Das machte sich das Modelabel Gucci zunutze und drehte hier zwischen Efeu, Anemonen, Jasmin und Zypressen die Lovestory für den Gucci-Garden-Spot nach. Auch die Cruise-Kollektion 2018 wurde in Ninfa fotografiert.