Fashion Week: Was backstage passierte und die besten Promi-Hotspots

"Es gibt viele Referenzen an die Neunzigerjahre. Sanftes Konturieren gehört auch dazu." Bei den Augen konzentrierte sich das Beauty-Team auf ein einziges Produkt: matter Eyeliner. "Wichtig dabei ist, dass dieser am äußeren Augenwinkel leicht nach oben gezogen wird, damit eine schöne Form entsteht", rät Thibaut. "Die Wimpern haben wir nur mit einer Wimpernzange in Form gebracht."