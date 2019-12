Nach erfolgloser Auktion: Diana-Kleid fand doch Käufer

Diana hatte das Kleid 1985 bei einem Staatsbankett im Weißen Haus getragen. Die Fotos ihres Tanzes mit dem Schauspieler John Travolta zu dem Song "You Should be Dancing" aus dem Film "Saturday Night Fever" machten die Robe berühmt. Das Kleid gehörte zu einer Reihe von Outfits, die Diana im Juni 1997 für wohltätige Zwecke versteigern ließ. Wenige Wochen später starb sie bei einem Autounfall in Paris.