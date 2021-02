Klimt, van Gogh und Mondrian fürs Handgelenk

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch und das New Yorker Museum of Modern Art (MoMa) haben sich zusammen getan und bringen berühmte Gemälde aufs Handgelenk: Die ab 4. März erhältliche Uhren-Sonderkollektion umfasst sechs Kreationen in Anlehnung an ausgewählte Kunstwerke aus der MoMa-Sammlung, darunter „Die Hoffnung II“ von Gustav Klimt, „Sternennacht“ von Vincent van Gogh, „Der Traum“ von Henri Rousseau sowie „Komposition im Oval mit Farbflächen 1“ von Piet Mondrian.

Im Set

Die Zeitmesser können einzeln oder als Set erworben werden. „Das Engagement des MoMA für gutes Design als Teil des täglichen Lebens spiegelt sich in den Uhren von Swatch wider“, sagte Robin Sayetta, Associate Director of Business Development im MoMA. „Es ist eine wahre Ehre, Meisterwerke von Vincent van Gogh, Gustav Klimt und Piet Mondrian neu interpretieren zu dürfen“, betonte Carlo Giordanetti, CEO des Swatch Art Peace Hotel. Das MoMA hat zudem bereits drei Uhren des Schweizer Herstellers in seiner ständigen Sammlung: GB100 (1983), GK100 Jelly Fish (1985) und SFK100 Jelly Skin (1998).