Beauty-Krise in Coronazeiten: Abbrechende Gelnägel

Herauswachsende Ansätze, ungezupfte Augenbrauen - und jetzt auch noch abbrechende Gelnägel. Beautytechnisch bringt die Corona-Krise für einige ungeahnte Herausforderungen mit sich. Seit Mitte April hat die Zahl an Suchanfragen zu „Wann öffnen Nagelstudios wieder“ stark zugenommen, wie Google Trends zeigt.

Die Kombination der Suchwörter „ Gelnägel“ und „Corona“ beschäftigte ebenfalls viele. Gleichzeitig wurde die Frage "Wie man die Gelnägel selber entfernt" 5000 Prozent häufiger gesucht als noch zu Vor-Corona-Zeiten.

Nägel "wie Sau"

Die Nägel aus dem Studio müssen alle paar Wochen aufgefüllt und nachgefeilt werden. Manch eine Nutzerin beklagt sich in den sozialen Medien deshalb, dass ihre Nägel „wie Sau“ aussähen. Eine andere fragt angesichts der Ladenöffnungen: „Okay aber darf ich mir meine ranzigen Gelnägel auch wieder erneuern lassen??? Wo sind die wichtigen Antworten?“. Auf Facebook schnellte auch die Anzahl der Posts zum Thema Gelnägel Ende März hoch, wie Crowdtangle Search zeigt.

Beautymagazine und Frauenzeitschriften geben währenddessen Tipps, wie man auch zuhause die Nägel entfernen oder das Herauswachsen zumindest kaschieren kann - um zeitgleich zu raten, vielleicht doch lieber die Finger davon zu lassen.

Schwer nur, wenn - wie bei einigen Nutzern auf Twitter und Facebook - mittlerweile jede Berührung der Nägel weh tut, oder zusammen mit dem Nagel auch die Angst vor dem Abbrechen und dem Einreißen des Naturnagels wächst. Da muss dann wohl doch mit Feile, Folie und Nagellackentferner selbst Hand angelegt werden.

Vorbild Kylie Jenner

Das Problem macht auch vor US-Superstars keinen Halt: Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner (22) ist eigentlich bekannt für ihre ausgefallenen - und immer langen - Fingernägel. In einer Instagram-Story zeigte sie jüngst deutlich kürzere hell lackierte Nägel und verkündete sogar, Gefallen an dem natürlichen Look gefunden zu haben - und vielleicht dabei bleiben zu wollen.

Notizblock