Marktgeschichten, Folge 3: Mit Pfiff(erlingen)

Sie heißen Pfifferling, Nagerl oder eben Eierschwammerl und sind ein Geschenk der Natur. Im Mittelalter als „Arme-Leute-Essen“ verpönt, feiern sie heute ein Revival als regionales Schmankerl.

„Ganz frisch aus der Steiermark“, ruft mir Erold zu, „und so schön knackig!“ Bei meinem morgendlichen Spaziergang über den Markt bleibe ich stehen, mein Blick fällt auf zwei Kisten voller Eierschwammerln, ich glaube fast, meine geliebten Berge schicken mir einen Gruß. Ich stecke meine Nase in die dottergelben Pilze und bin in meinen Gedanken sofort beim vergangenen Wochenende, das ich auf dem Land verbracht habe. Wie schön sind die Spaziergänge über grüne Almwiesen, ich sehe mich nicht satt an den vielen Alpenblümchen – vor allem der Frauenmantel mit seinem besonderen Tau, dem Zauberwasser, hat es mir angetan. Auch die Kräuter lachen mich an, die Minze sammle ich zum Trocknen, den Dost, den wilden Bruder des Majorans, pflücke ich für die sonntägliche Eierspeise. Weiter im lichten Wald denke ich mir plötzlich: „Ui, da riecht’s nach Schwammerln“ und finde im Moosbett unter den Fichten zwei Handvoll Eierschwammerln. Gleich daneben ist ein Heidelbeerschlag, und so pflücke ich mir ein paar sonnenwarme Beeren.



Am Rückweg kehren meine Gedanken zu den Eierschwammerln zurück, die bei uns seit der Antike verspeist werden. Im Mittelalter als „Arme-Leute-Essen“ verpönt, erleben sie heute ein Revival als regionales Schmankerl. Ihr Geschmack ist mild bis pfeffrig, nicht umsonst werden sie auch Pfifferlinge genannt, bei uns in Österreich manchmal auch Nagerl, welch treffender Name für die kleinen, festen Exemplare. Es ist nicht möglich, Eierschwammerln kommerziell zu züchten, sie brauchen den richtigen Boden und das passende Klima, am liebsten feucht-warm, um so nach einem Sommergewitter buchstäblich aus dem Boden schießen zu können.