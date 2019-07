Marktgeschichten, Folge 2: Sonnenfrucht

Die Blumen aus dem Bauerngarten sind eine Augenweide, orange Ringelblumen, die ersten Sonnenblumen und „Froschgoscherln“, also Löwenmaul, in bunten Farben. Daneben, aufgereiht wie kleine Sonnen, Marillen, sie lachen mich mit ihren roten Bäckchen an. Das regt zum Sinnieren an: Ihr deutscher Name Aprikose heißt ja „die Sonnige“, wer kann ihr da widerstehen? Ihre Reise zu uns war lang, Alexander der Große hat die Marillen einst aus Asien in den Mittelmeerraum gebracht, von dort sind sie mit den Römern über die Alpen gezogen und auch bei uns heimisch geworden. In Österreich sind die Wachauer Marillen die berühmtesten, ihnen verhilft das Wechselspiel aus lauem pannonischen und rauem Waldviertler Klima zu süß-säuerlicher Fruchtigkeit. Nur die heimtückischen späten Nachtfröste sind für die Blüte gefährlich und so bangt jedes Jahr im Frühling das ganze Land um die Marillenernte.



Knödel und Chutney

Zurück an den Marktstand. Neben mir kauft eine Mutter mit ihrem Kind zwei Kilo Marillen, „Ich mache heute Marillenknödel!“, erzählt sie der Standlerin. Sie darf sich die Früchte in der gleichen Größe heraussuchen. „Meine Marillen sind besonders süß, da brauchen Sie gar keinen Würfelzucker hineinstecken, aber ein bisschen Zimt in den Bröseln schmeckt besonders gut!“