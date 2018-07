Loire-Tal: Wo Kunst Spaß macht

Mehr Romantik hat das Château d'Azay-le-Rideau zu bieten. Ein Wasserschloss in einem blühenden Park, an der Indre, einem Nebenfluss der Loire, gelegen. Honoré de Balzac beschrieb es als „fein geschliffenen Diamanten, der in die Indre gesetzt wurde“. Es spiegelt sich im Wasser und der Park spiegelt die Liebe des Marquis de Biencourt zu englischer Gartenarchitektur wider.

Romantik bieten auch die zahlreichen Guingettes, Ausflugslokale direkt am Wasser, die in der warmen Jahreszeit geöffnet haben. Hier kann man gebratene Fische bei einem Gläschen Wein genießen. Und das Treiben auf dem Fluss beobachten. Ganz besondere Loire-Bewohner bleiben allerdings im Verborgenen: die Lachse. Sie schwimmen die Loire hinunter von ihren Laichplätzen am Fluss Allier bis zur Mündung in den Atlantik, den sie bis nach Schottland oder Island durchqueren. Nur wenige der Fische, die mittlerweile unter Naturschutz stehen, schaffen die anstrengende und gefährliche Reise und kehren nach drei, vier Jahren wieder an ihre Laichplätze zurück. Der Kreislauf von Abschied und Wiederkehr setzt sich fort.