Literatur: Es geht Nichts über den ersten Satz

Wer wissen will, wie es weitergeht, sollte Raymond Chandlers Der lange Abschied lesen. Ebenfalls packend, wie Paulus Hochgatterer seine Erzählung Wildwasser vom Stapel lässt: "Der Tag, an dem ich von zu Hause wegging, um meinen Vater zu suchen, war der Tag, an dem Johnny Herbert den Grand Prix von Silverstone gewann."

Was nicht heißt, dass Pageturner packend beginnen. Bernhard Aichner etwa genügte eine simple Feststellung, um sein Faszinosum Totenhaus zu eröffnen: "Man hört, wie sie atmet."

Wie man es dreht und wendet, kostet der Start eines neuen literarischen Abenteuers auch die Autoren eine gehörige Portion Gehirnschmalz. "Literaturbeilage: Herr Haas, ich habe lange hin und her überlegt, wo ich anfangen soll", heißt es etwa in Wolf Haas' Das Wetter vor 15 Jahren.



(Auto-)Biografen haben es vergleichsweise leicht, sie fangen einfach beim Anfang an. So wie Hardrock-Legende Lemmy in White Line Fever: "Am Heiligabend 1943 erblickte ich als Ian Fraser Kilmister das Licht der Welt." Natürlich geht so etwas auch bedeutend kunstvoller. Vor mehr als 250 Jahren formulierte der englische Landpfarrer, Gentleman und Schriftsteller Laurence Sterne das in seinem Jahrhundertwerk Tristram Shandy wie folgt: "Ich wollte, mein Vater oder auch meine Mutter, oder eigentlich beide – denn es wäre wirklich beider Pflicht und Schuldigkeit gewesen – hätte sich ordentlich zu Gemüte geführt, was sie tun wollten, als sie mich zeugten."