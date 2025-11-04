Roter Teppich mit freizügigem Rache-Outfit und Versace-Kultkleid

Knapp bemessen war das Outfit von Lily Allen. Gerade singt die Britin im neuen Album "West End Girl" in 14 Songs über die toxische Ehe mit "Stranger Things"-Star David Harbour. Dort rechnet sie ab: mit seinen diffamierenden Aktionen, seinen Lügen, seinen Affären.

Zu der Publicity um das neue, vielgelobte Therapie-Album passt ihr aktueller Red-Carpet-Auftritt. Die Sängerin zeigt sich im viel zeigenden Spitzen-Bustier und einem transparenten Rock und präsentiert damit wohl das Revenge-Dress 2.0. Ein Rachekleid also, in dem man sich nach einer Trennung besonders sexy in der Öffentlichkeit präsentiert und das einst zum geflügelten Wort wurde, als Lady Diana 1994 ein schulterfreies schwarzes Minikleid zu einem Event trug - an jenem Abend, als Charles im TV die Ehe für beendet erklärte und zugab, untreu gewesen zu sein.

Nun erschien also Lily Allen in einem freizügigen Entwurf von Colleen Allen, die bei den CFDA Awards als eine der besten Newcomerinnen nominiert war. Die US-Modepreise werden jedes Jahr in New York vergeben.