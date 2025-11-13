Wirbel um Outfits von Kardashian in der "schlechtesten Serie des Jahres"

Macht, Intrigen und Reichtum: In „All’s Fair“, der neuen Serie auf Disney+, schließt sich ein Team knallharter Star-Anwältinnen zusammen, um eine eigene Kanzlei zu gründen. Sie kämpfen um die Rechte von Frauen, die von Milliardären, Kosmetikmagnaten und Musikern hintergangen, unterdrückt oder gedemütigt werden. Zu den Hauptdarstellerinnen zählen Naomi Watts (als Liberty Ronson), Glenn Close (als Dina Standish), Sarah Paulson (als Carrington Lane), Niecy Nash (als Emerald Greene) sowie die schwerreiche Influencerin Kim Kardashian (als Allura Grant). Umgesetzt wurde die Serie von Ryan Murphy, der schon preisgekrönte Serien wie „Glee“, „Nip/Tuck“ oder „American Horror Story“ realisiert hat.

Trotz prominenter Besetzung erntete „All’s Fair“ vernichtende Kritiken. „Die schlechteste Serie des Jahres“, „So schlecht, dass es nicht mal Spaß macht“ oder „Drehbücher, die schlechter sind als das, was ChatGPT vor zwei Jahren ausspuckte“ – so lauten nur einige der Rezensionen.

Sarah Paulson hat in der Serie eine hitzige Diskussion mit Niecy Nash. Beide tragen elegante Hosenanzüge.

Für Diskussionen sorgt nicht nur die Serie selbst, sondern auch die Kleidung des Casts. Für die Show engagierte Kim Kardashian eine persönliche Stylistin: Soki Mak. Laut New York Times wollte sie eine „Fantasieversion von Kim“ kreieren. Sie griff dafür auf mehrere Originale von Luxus-Modehäusern wie Dior, Donna Karan und Jean Paul Gaultier zurück. So wurde ein Kleid von John Galliano, das er für die Dior-Kollektion 2001 entwarf, für Kardashians Rolle komplett umgearbeitet.

Jessica Simpson hat in "All's Fair" einen Gastauftritt. Sie spielt in der Serie eine Frau, die eine verpfuschte Lippen-OP hinter sich hat.

Kim Kardashian sorgt mit String Tanga für Empörung In einer anderen Folge trägt die Influencerin einen Nadelstreifenanzug mit Rock – ursprünglich designt von Jean Paul Gaultier –, bei dem ein String hervorblitzt. Ein Kostüm, an dem nicht alle Gefallen finden. Ein Nutzer kritisierte im Netz: „Wer würde ernsthaft eine Anwältin in so einem Outfit engagieren?“ Doch Stylistin Mak meint: „Das ist unsere Version eines Power-Anzugs.“ In „All’s Fair“ sind Hosenanzüge sehr präsent – deutlich auffälliger und farbenfroher als in Serien wie „Suits“ oder „Law & Order“.

Kostümbildnerin Bradley erklärte der New York Times: „Die Serie sagt: Wir gehören hierher, und wenn wir schon einen Anzug tragen, dann tragen wir ihn auf unsere Art.“ In bunten Outfits präsentiert sich auch Niecy Nash. In einem Interview erzählt sie, dass es ihr wichtig war, Kleidung von schwarzen Modemachern wie LaQuan Smith, Charles Harbison und Sergio Hudson zu tragen und sich mit vielen Accessoires zu zeigen.

Immer stilbewusst: Naomi Watts mit Hut und Handtasche von der Luxusmarke Metier.