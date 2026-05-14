Rätsel um Dick Pics: Warum Männer alles aufs Spiel setzen

Ich wurde zuletzt oft gefragt, ob ich eine Erklärung habe, warum Männer mit Einfluss und Position Fotos ihres Genitals verschicken. Männer also, die sehr genau wissen müssten, dass ein digitales Dickpic schneller ist als jedes Zurückrudern. Ich sagte zunächst: Dazu ist eigentlich alles gesagt und geschrieben. Auch von mir. Und dann dachte ich: Offenbar nicht.

Vorweg: Einvernehmliches Sexting mit einem erotischen Sparringpartner kann reizvoll sein. Es kann Nähe herstellen, Spannung erzeugen, Fantasien anstoßen. Aber selbst da gilt: Wer so ein Bild verschickt, gibt die Kontrolle ab. Geräte gehen verloren, Beziehungen enden, Clouds sind keine Tresore.

Wer das ignoriert, überschätzt entweder die Technik oder sich selbst. Und damit sind wir auch schon bei den nicht bestellten Bildern. Hinlänglich dominiert die Annahme, Männer, die so ein „Amuse Gueule“ verschicken, seien machtgeil. Ja, eh. Aber das ist nicht alles.

Die Forschung ist in diesem Punkt eindeutig: „Machtgeilheit“ gibt es auch, doch es ist komplizierter und, je nach Perspektive, banaler. Eine der zentralen Studien aus der Sexualforschung zeigt: Viele Männer verschicken solche Bilder in der Erwartung eines Gegengeschäfts. „Ich zeige dir was von mir, dann zeigst du mir was von dir.“

Ein weiterer Faktor: massive Fehleinschätzung. In Befragungen reagieren die meisten Empfängerinnen auf ungefragte Genitalbilder nicht mit Freude, sondern mit Irritation, Ärger, Ekel. Die „Postillons de Penis“ hingegen rechnen auffällig oft mit Neugier oder Begeisterung.

Ein drittes Motiv: Bestätigung. Das Bild wird zur Frage: Bin ich begehrenswert? Der Vorteil des digitalen Raums liegt auf der Hand: Man kann sich zeigen, ohne sich wirklich zu zeigen. Kein Blickkontakt, keine unmittelbare Zurückweisung. Das senkt (scheinbar) die Schwelle.

Und dann gibt es die weniger schmeichelhaften Erklärungen: exhibitionistische Impulse. Der Reiz, sich ungefragt zu zeigen, eine Grenze zu überschreiten. Risikolust.