Wie man eine Scheidung ohne Rosenkrieg meistert

Die schwarze Weihnachtskomödie „Single Bells“ zeigt es Jahr für Jahr: In den Wochen vor dem sogenannten Fest der Liebe geraten viele Paare an ihre Grenzen – und nicht wenige entscheiden sich, mit Beginn des neuen Jahres getrennte Wege zu gehen (siehe unten). Welche Fragen und Emotionen während dieses Prozesses – nicht nur zur Weihnachtszeit – bei allen Beteiligten auftauchen, weiß Daniela Davidovits. Sie hat Jus studiert und als Journalistin für den KURIER jahrelang über Bildungs- und Familienthemen berichtet, bevor sie psychosoziale Beraterin wurde. In dieser Funktion unterstützt sie heute Familien in schwierigen Lebensphasen, darunter auch bei Trennungen.

„Mich beschäftigen Scheidungen schon lange, weil ich immer wieder sehe, wie eine Negativspirale in einer Familie losgehen kann und wie belastend das für die Kinder ist“, sagt Davidovits. Ihre Erfahrungen und Recherchen hat die dreifache Mutter im Ratgeber „Scheidung, aber richtig“ gebündelt, der soeben im Linde Verlag erschienen ist. 100 Fragen werden darin beantwortet, aus juristischer und psychologischer Perspektive.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniel Shaked Daniela Davidovits ist psychosoziale Beraterin.

Die Autorin ist überzeugt: Eltern könnten viel eher das Wohl ihrer Kinder im Blick behalten, wenn sie sich bei einer Scheidung auch emotional begleiten lassen. „Eine Scheidung bricht oft wie eine Welle über einen herein und man ist total überfordert. Obwohl sie statistisch häufig vorkommt, ist sie für jede Familie eine Krise.“

Fakten Trennungsmonat Dezember

Laut einer Erhebung von Facebook ändern am 11. 12. die meisten Nutzer ihren Status von „In einer Beziehung“ auf „Single“. 14.963 Scheidungen

gab es 2024 in Österreich, etwas mehr als im Vorjahr. Mittlere Ehedauer: 10,5 Jahre. Die Gesamtscheidungsrate liegt derzeit bei 36,5 %.

Und diese Krise trifft meist das ganze „System“: Großeltern, Freunde, Lehrerinnen und Lehrer. Sie alle sollen sich von dem Ratgeber angesprochen fühlen, sagt Davidovits. „Es braucht die Unterstützung von allen Seiten. Und keine Großeltern oder Freunde, die sagen: Ich hab’s mir immer schon gedacht.“ Promi-Vorbilder Wie eine Trennung auch ohne Rosenkrieg funktionieren kann, haben prominente Ex-Paare wie Gwyneth Paltrow und Chris Martin gezeigt. Auf Instagram sieht man sie trotz neuer Partner immer wieder gemeinsam mit ihren Kindern – an Geburtstagen oder sogar auf Reisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Linde Verlag Daniela Davidovits: „Scheidung, aber richtig“ Linde Verlag. 256 Seiten. 29 Euro

Ein vorbildlicher Umgang, auch wenn es nicht gleich ein gemeinsamer Urlaub sein muss. „Wichtig ist, dem Kind zu vermitteln: Wir sind kein Paar mehr, aber wir bleiben deine Eltern“, erklärt die Expertin. „Ein Rosenkrieg entsteht dann, wenn die Eltern zu sehr mit sich selbst und ihren eigenen Gefühlen und Ängsten beschäftigt sind.“ Eine hilfreiche Übung sei es, sich die spätere Hochzeit des Kindes vorzustellen: Wird es sich freuen, wenn beide Eltern anwesend sind – oder Angst haben? Muss es sich womöglich entscheiden, wer überhaupt kommen darf? „Dabei wird vielen erst bewusst, was sie anrichten, wenn sie ihr Kind in einen Loyalitätskonflikt bringen.“