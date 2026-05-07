Gleitgel beim Sex: Warum es kein Zeichen von Versagen ist

"No lube? So rude.“ Übersetzt: "Kein Gleitgel? So unverschämt." Selten hat ein Song eine Wahrheit so elegant und präzise auf den Punkt gebracht. Aber okay, elegant ist bei Peaches, kanadische Musikerin, Performance-Künstlerin und queere Ikone, vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Aber präzise: ja.

Denn hinter dem Sager steckt eine kleine sexuelle Revolution. Sie richtet sich gegen einen Mythos, der sich erstaunlich hartnäckig hält: dass weibliche Lust gefälligst sichtbar zu sein hat. Sofort. Reichlich. Eindeutig. Am besten tropfend-nass.

Das „Flutschen“ ist in unserer Erotik nämlich nicht nur ein körperlicher Zustand, sondern ein Geilheits-Gütesiegel. Feuchtigkeit gilt als Beweis dafür, dass alles läuft: Der Mann ist begehrenswert, das Vorspiel gelungen, die Frau bereit, der Sex erfolgreich. In Pornos wird daraus ein grotesker Leistungsindikator: je nasser, desto besser.

Je feuchter, desto ärger das Begehren – nach ihm. Als ließe sich Erregung in eine simple Funktion gießen. Das kleine Problem: Der Körper ist keine PR-Abteilung der Lust. Er produziert nicht auf Kommando die passende Bestätigung für männliches Selbstwertmanagement.

Vaginale Feuchtigkeit ist folglich keine Schulnote für den Partner und auch kein Beweis dafür, dass sie „wirklich will“. Manche Frauen sind schnell feucht und trotzdem unentspannt. Andere sind hoch erregt und bleiben trotzdem trocken. Stress, Zyklus, Medikamente, Müdigkeit, Hormone, Stillzeit, Wechseljahre, die Beschaffenheit der Schleimhäute, all das redet mit.