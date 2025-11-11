Dating-Expertin verrät: Warum Ghosting keine Niederlage ist

Zwischen Swipes, Smalltalk und Selbstzweifeln: Dating kann aufregend sein und gleichzeitig verwirrend, frustrierend, ermüdend. Viele Suchende erleben zu wenige Matches, unklare Signale und wiederkehrende Muster. Anlässlich des heutigen „Singles’ Day“ spricht Dating-Coach Sarah Schrödl über die ewige Suche nach der Liebe, die Rolle des Selbstwerts und warum Ghosting kein persönliches Versagen ist.

KURIER: Ist der Singles’ Day ein Marketing-Gag oder eine Chance zur Selbstreflexion?

Sarah Schrödl: Für mich ist es definitiv eine Chance zur Selbstreflexion. Solche Tage helfen dabei, sich etwas bewusst zu machen, das im Alltag oft untergeht. So wie beim Frauentag oder beim Tag der Arbeit. Es schadet nie, sich die Zeit zu nehmen und aus einer anderen Perspektive über das eigene Leben nachzudenken.

Wie erleben Sie den heutigen „Single-Zustand“? Als Mangel? Freiheit? Oder als neue Lebensform?

Interessanterweise ist beides vertreten: große Offenheit und gleichzeitig Rückzug. Einerseits wird Single-Sein als Mangel wahrgenommen – etwa, wenn beim Familienessen die Oma zum 20. Mal fragt, ob es „da draußen niemanden gibt“. Da steckt viel Druck dahinter. Andererseits erlebe ich enorm viel Individualität. Viele wollen heute ihr eigenes Ding machen. Es gibt mehr Beziehungsformen, weniger Kompromissbereitschaft – und das macht das Einlassen schwieriger. Dating ist oft ein schnelles Wischen und Ausgetauschtwerden.

Viele sagen heute: „Ich lerne niemanden kennen – weder online noch im echten Leben.“ Woran liegt das?

Viele suchen nach dem absolut perfekten Traumpartner, nach dem „einen“ Menschen. Wenn dann etwas nicht zu 100 Prozent passt, brechen sie sofort ab. Gleichzeitig versuchen die wenigsten, im Alltag Menschen kennenzulernen: kaum Events, wenig Offenheit. Man bleibt in der eigenen Bubble. Und viele können die positiven Seiten eines Kennenlernens gar nicht mehr genießen.

Wer kommt zu Ihnen ins Dating-Coaching?

Grundsätzlich alle. Bisher waren es Hetero-Frauen und -Männer zwischen 25 und 55. Dating-Coaching klingt für viele abschreckend, weil es ein Markt voller Gurus und fragwürdiger Versprechen ist – von Pick-up-Artists bis zu Angeboten, die aus Menschen angeblich in 48 Stunden Flirtmeister machen. Das ist nicht mein Zugang.

Sondern?

Ich komme aus der psychosozialen Beratung. Für mich ist Coaching eine professionelle Begleitung zum Liebesglück, ehrlich, reflektiert und ohne Manipulation. Es geht darum, bei sich zu bleiben, sich authentisch zu zeigen, statt sich zu verbiegen.

„Bei sich bleiben“: Was heißt das konkret?

Zu wissen, wer man ist, was man sucht und wo die eigenen Grenzen liegen. Viele – besonders Frauen – passen sich an, aus Angst, niemanden zu finden. Dabei wird oft vergessen zu fragen: Passt dieser Mensch überhaupt zu mir? Es geht da oft um Bindungsmuster: Wen ziehe ich an? Warum? Was sagt das über mich aus? Und wie kann ich an etwas arbeiten, das mich immer wieder sabotiert?