Chinesische Frauen-Gruppe will soziale Netzwerke verklagen

Offener Brief an Emma Watson

Lu erklärte, sie habe einen offenen Brief an die britische Schauspielerin Emma Watson gerichtet. Watson werde von vielen jungen Frauen in China als feministisches Idol verehrt. "Wir kämpfen dafür, unseren Account zu reaktivieren, weil wir weiter unserer Arbeit nachgehen wollen und bitten Sie darum, der Organisation Feminist Voices öffentlich Ihre Unterstützung zuzusichern", postete Lu am Freitag in englischer Sprache auf Twitter.