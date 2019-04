KURIER ROMY: Sieger, Glanz & Gloria

Wo alles begann

Die erste ROMY-Verleihung fand im absolut atmosphärefreien Atrium des ORF am Küniglberg statt. Die Preisträger standen Spalier, der damalige KURIER-Chefredakteur Franz Ferdinand Wolf und ich überreichten abwechselnd die Preise. Die Zeremonie glich peinlicherweise einer Zeugnisverteilung der Unterstufe.

Aber schon im Jahr darauf war das elegante Palais Auersperg der Schauplatz. Die Räume präsentabel, aber schon von vornherein viel zu klein. Selbst das Zelt vor dem Wiener Rathaus im Jahr darauf wäre auf Dauer zu klein gewesen und so folgten viele ROMY-Galas in der großen Studiohalle am Rosenhügel. Vier schmutzig-schwarze Wände waren zu behübschen, mit knappem Budget eine mörderische Herausforderung. Die Bühne bestand aus sogenannten Praktikabeln – nackte Bretter, die kein Geld bedeuten. Auch die Sophiensäle – seinerzeit mit plüschigem Bordell-Flair – kamen zu Ehren.