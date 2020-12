Kernig gut und "nussig": Kraftpakete mit Vitamine und Mineralstoffe

Der Enkelhund, der vor ein paar Wochen zu unserer Familie gestoßen ist, bekommt ein Sackerl Hundekeks, die anderen Mandarinen und Erdnüsse, soviel Tradition muss sein (auch wenn die Erdnuss keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht ist).

Dann geht es zu Hause ans Keksbacken, hierzu höre ich ganz laut Weihnachtsmusik in Endlosschleife, singe aus ganzem Herzen mit – und treibe den Liebsten in seinem Homeoffice in den Wahnsinn. „Keine Nuss ohne Schale“, denke ich mir und er freut sich ja dann doch, wenn er am Nikoloabend sein Sackerl am Kopfpolster findet.

Nicole Ott ist Köchin, Gastronomin und Kochbuchautorin. Am Wiener Kutschkermarkt führt sie das Café Himmelblau. Sie schreibt einmal im Monat von inspirierenden Gesprächen rund um saisonale Produkte und kreiert exklusiv für die "Freizeit" ein Rezept damit: