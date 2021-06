Herznote Sexappeal

Nana de Bary ist Globetrotterin. Aufgewachsen zwischen Wien, New York und Mailand, arbeitet sie heute als Designerin, Fotografin und Künstlerin in Wien. „Meine Inspiration finde ich, indem ich bewusst und mit offenem Herzen durch das Leben gehe“, sagt die Wiener Parfumeurin über ihren Duft. „Ich kreiere Düfte, von denen sich sowohl Frauen als auch Männer angesprochen fühlen. Denn wenn es um Sinnlichkeit geht, gibt es keine Unterschiede.“ Für die Verpackung ihrer Düfte bekam sie heuer sogar den „Best New Packaging Award“. „Ich glaube nicht an Trends. Parfums können einen in bestimmten Momenten in unterschiedliche Stimmungen bringen, und genau dafür sollten sie auch benutzt werden.“ Nach diesem Motto hat die Wienerin ihre Düfte benannt. ihre erste Parfumlinie Nana de Bary kreierte sie bereits 1999. Dank vieler Freunde aus der Kunst- und Modeszene wurde das Parfum in den besten Kaufhäusern der Welt angeboten, von Barneys in New York bis Corso Como Milano. Ihre Parfum-Firma „Liaison de Parfum“ gründete sie 2013 und unter dieser Marke laufen Ihre vier neuen Düfte: „Stay with me“, „No matter what“, „Resist me“ und „I dare you“ . Diese sind, so sagt sie selbst, eine Liebeserklärung an das Leben, an die Freundschaft – und die Liebe.

Die Parfums sind bei Song Wien , Colette Paris, Beck München, Brownsfashion London u.a. erhältlich. Die Website ist www.liaisondeparfum.com