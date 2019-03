Gesucht: Die Windstille der Seele

Unbedingt, meint dazu auch Liessmann. Muße und Muse gehörten nämlich zusammen. „Denn die Musen – also das Schöne, die Kunst, das Theater, die Musik, die Literatur, aber auch die Wissenschaft – verlangen eine Form der Aufmerksamkeit, der Konzentration, ja: der Hingabe, die nicht ausschließlich von Interessen, Nutzenerwartungen und ökonomischen oder karrieretechnischen Kalkülen geprägt sein darf.“ Seine Schlussfolgerung: „Ohne Muße lassen wir die Musen verhungern.“



Im Vorjahr klang das sogar noch ein bisschen radikaler. Da plädierte Liessmann beim Philosophicum Lech frech für einen „Mut zur Faulheit.“



Zeit für eine kurze Geschichtslektion. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit, führt Liessmann aus, war die Muße das Vorrecht einiger Weniger. Als Beispiele nennt er in seinem Essay: Die würdevolle, für kluges Handeln essentielle Muße der Denker und Staatsmänner der griechischen Antike; die vita contemplativa der christlichen Mönche; der ostentative Müßiggang der Adeligen – jahrtausendelang war Muße ein Privileg, ja sogar ein Statussymbol.

Heute wird einem die Muße schon alleine durch die Wahl des Wohnorts ausgetrieben. Wer in einer Millionenstadt wie Tokio oder New York lebt, geht oder redet im Schnitt doppelt so schnell wie ein Bauer in Griechenland. Das liegt nicht an unterschiedlichen Mentalitäten. Das hat einzig damit zu tun, dass die Spielregeln der industrialisierten Welt uns zur Eile zwingen. Mit anderen Worten: Wir alle bewegen uns auf einem Fließband namens Alltag. Und dessen Geschwindigkeit nimmt von Jahr zu Jahr zu.



Was tun? Aussteigen ist eine Alternative. Aber wer will in seinem Leben wirklich einen Gang zurückschalten, oder gleich mehrere? Das wäre vergleichbar mit dem Um- oder Abstieg von einem iPhone 9 auf ein iPhone 7. Oder von einem 55-Zoll-Fernseher auf einen 32-Zöller. Oder von einer Wohnung mit Dachterrasse ins Souterrain.