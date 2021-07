Ihre Majestät, die Frau Kaiserin Resl

Er sollte sicherstellen, dass das Haus Habsburg nicht untergehen werde; und das gelang ihm trefflich mit 16 gemeinsamen Kindern. Deren Erziehung war halb österreichisch, halb französisch, jedenfalls kaiserlich. Die glückliche Mutter hieß manchmal "Resl", dann wieder "Mäussl" – und schließlich auch " Cher Mitz(i)". Was diese wiederum kaum störte, obwohl sich ihr Franz Stephan nicht ein einziges Mal heldenmütig zum Verteidiger des Doppeladlers aufschwingen konnte. Wirkliches Interesse nötigte dem Lothringer nur das Geldverdienen und -sammeln ab, was ihn zu einem der ersten Millionäre der europäischen Wirtschaftsgeschichte machte. Später trat immer mehr der älteste Sohn Joseph (später "der Zweite") in das Rampenlicht. Der überzeugte Aufklärer war – anders als sein Vater – nämlich nicht bereit, sich der Mutter unterzuordnen. Und so bildeten sich bald Fraktionen in der Wiener Hofburg – wobei es hochinteressant ist, dass das heutige "Maria-Theresien-Zimmer" als ehemaliges Schlafzimmer des kaiserlichen Paares – bis heute – den politischen Mittelpunkt der österreichischen Politik bildet. Die "Resl" benützte die berühmte rote Tapetentür in der heutigen Präsidentschaftskanzlei genau so intensiv wie acht Bundespräsidenten in der Zweiten Republik nach ihr …Aber zurück: 1745 war der aus Bayern stammende Wittelsbacher Karl VII. – zuletzt Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und ein folgsames Subjekt des preußischen Königs – gestorben. Die Frage war, ob die tausendjährige Krone Karls des Großen – wie schon Jahrhunderte zuvor – an einen traditionsgemäßen katholischen Österreicher fallen sollte; oder an einen protestantischen norddeutschen Fürsten nach dem Geschmack des bösen Fritz, des Landräubers aus Berlin.Es darf gestaunt werden: Einigen famosen österreichischen Diplomaten gelang es nämlich, international den Mann der "Resl" zum neuen Kaiser hochzupushen. Auch wenn in seinen Adern kein Habsburgerblut floss, so war der diskrete Lothringer doch für Maria Theresia so gut wie ein deutscher Fürst. Sie selbst war endlich das, was die böse Welt ihr verweigert hatte: Sie war – weil Frau eines Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation – eine vollkommene "Kaiserin", die ihre Titel auch geschickt für ein Halleluja auf das großartige "Erbhaus" platzierte.