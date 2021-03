Diese Boyband schmückt die meisten Geburtstagstorten

Aber zurück zur Geburtstagstorte. Auch andere Stars haben treue Fans und lieben auf ihren Torten alles, was mit ihren Lieblingsstars zu tun hat. Und so backen und verschenken Sie Geburtstagstorten, verziert mit Gesichtern, Namen, Songtexten, Symbolen und allem möglichen, das ihre Idole auszeichnet.

Auf Instagram natürlich ein Trend, das dann auch zu posten. Jack & Beyond, eine preisgekrönte Online-Konditorei in Fulham, London, hat sich deshalb kürzlich dran gemacht, herauszufinden, welche „Star-Geburtstagstorten“ am meisten auf Instagram gepostet wurden, und somit darauf schließen lassen, wer am beliebtesten ist, um Torten damit zu verzieren und Fans glücklich zu machen. Das Ergebnis: Der beliebteste Promi-Kuchen trägt die Gesichter oder Namen der Band BTS (30.479 Instagram-Beiträge).