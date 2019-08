Geboren vor 222 Jahren: Wie Mary Shelley das Böse zum Leben erweckte

Dabei hat alles so romantisch begonnen. Im sommerlichen Dauerregen des Jahres 1816 vertrieb sich ein illustrer Kreis in einer Villa am Genfersee die Zeit mit dem Erfinden schauerlicher Storys. Neben Poet Lord Byron und seinem Leibarzt John Polidori waren auch der Dichter Percy Bysshe Shelley und dessen Geliebte Mary Wollstonecraft Godwin zugegen.

Ein Gedankenspiel

Deren Fantasie wurde besonders durch damals brandneue Versuche mit Elektrizität beflügelt, makabre Forschungen an Leichenteilen zum Beispiel. „Einerseits diente das Gedankenspiel der Unterhaltung, andererseits trug es dazu bei, in unerforschte Regionen des Geistes vorzudringen“, schrieb die Autorin 1831 in der überarbeiteten Ausgabe ihres ursprünglich anonym veröffentlichten Werkes „ Frankenstein“.

Die unbekannte Mary

Das Getöse zum 200-Jahr-Jubiläum von "Frankenstein" mag einigen noch in Erinnerung sein. Um Mary Shelley hingegen ist es still geworden. Im US-Magazin " Newsweek" wurde im Vorjahr an sie erinnert. Bis auf kleine Schriftstellerzirkel wird sie wohl weiterhin eine Existenz im Verborgenen führen.