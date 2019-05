Gastronomin Molcho und ihre Söhne: "Das ist unser Tel Aviv"

Teilen und Kreieren – diese zwei Worte sind es, die einem Tel Aviv erst wirklich begreifbar machen. Vieles wird erschaffen in der jungen Stadt am Meer, die sich auch als New York von Israel einen Namen macht. Stilbewusste, junge Menschen lassen sich nieder und tauchen in das Stadtleben ein. Wer kein Hebräisch versteht, könnte glauben, dass sich die Menschen hier permanent streiten. Es geht laut und hektisch zu, zuweilen fast chaotisch, vor allem auf den Märkten – in Wahrheit dominiert aber die Herzlichkeit. Die wilden Wortgefechte sind meist keinesfalls bösartig, sondern bloß temperamentvoll. Abends wird lange in den Cafés und vor den Bars der Straßen gesessen und über das Leben philosophiert, es wird gelacht und am Rothschild Boulevard gefeiert, während im knapp eine Autostunde entfernten Jerusalem nach Sonnenuntergang kaum jemand unterwegs ist.