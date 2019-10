Fashion Week: Diese Visagisten-Tricks funktionieren auch im Alltag

Als nächstes widmet sich der Visagist, der oft mit Stars wie Diane Kruger und Maggie Gyllenhaal zusammenarbeitet, den Augen. Oquendo: "Sie sollen geometrisch wirken." Der Profi greift zu einem weißen Kajalstift und trägt diesen präzise entlang des inneren Augenwinkels auf. Immer wieder kommen Kollegen aus seinem Team mit einem anderen Model vorbei, um ihn einen prüfenden Blick auf ihre fertigen Beauty-Looks werfen zu lassen. In rund einer Stunde müssen alle sein Briefing perfekt umgesetzt haben – dann geht es ans Umziehen.

Warum sich Vincent Oquendo für so ein minimalistisches Augen-Make-up entschieden hat? "Wenn ich Konzepte für Shows entwickle, denke ich immer auch an die Frau im Alltag. Dieser Look steht jeder, weil die Augen dank der weißen Linie optisch geöffnet werden."

Zweckentfremdung

Zum Ausprobieren des Show-Make-ups lädt auch Tom Sapin, Senior Artist bei Mac Cosmetics, beim Besuch während der Vorbereitungen für das Defilé des Labels Sacai ein. Die Hälfte der Models soll mit einer modernen Smokey-Eyes-Variante den Laufsteg betreten.

Geduldig wartet eine der Schönheiten, während er zuerst ihre Wasserlinien mit einem schwarzen Kajalstift betont und anschließend eine Linie auf dem Ober- und Unterlid zieht. Dann greift der Franzose zum Pinsel und verwischt diese so lange, bis das Model so aussieht, als ob es sich am Vortag vor dem Schlafengehen nicht abgeschminkt hätte. Es folgen ein paar mit flüssigem Eyeliner dicht entlang des Wimpernkranzes applizierte Punkte. Sapin: "Dadurch wirkt er viel dichter."