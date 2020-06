Wie sich Spitzen-Sprudel zunehmend als seriöse Weine etablieren

Betritt man den Weinkeller von Christoph Hoch, kann es schon einmal sein, dass er dort, statt an Holzfässern zu hantieren, mit Kreide Pfeile, Spiralen und Formeln auf eine große Tafel malt.

Was wie eine unlösbare Physikarbeit aussieht, ist der Schlüssel zu einem neuen Sektverfahren, das der junge Winzer vor einigen Jahren entwickelte. Schaumwein nach traditioneller Methode produzieren, bei der für die Zweitgärung in der Flasche Zucker und Hefen zugegeben werden, schien ihm zu lapidar. Hoch wollte hoch hinaus und einen Sekt keltern, der völlig natürlich, nur mit weineigenen Hefen entsteht. Ein sportliches Ziel, denn das komplexe Verfahren ähnlich der Pet-Nat-Methode, bei der noch gärender Most in einer Flasche verschlossen wird, schien bei Sekt bislang nicht machbar. Aber „geht nicht“ gibt es für Hoch nicht und so entstand nach jahrelanger Tüftelei sein „Kalkreich“ Brut Nature, der inzwischen zu den feinsten Winzersekten des Landes zählt.

Eine neue Generation junger, talentierter Winzer wie Christoph Hoch knüpft an die Tradition hochwertiger Winzersekte an, die Pioniere wie Willi Bründlmayer in den frühen 1990er-Jahren begründete: Sekte, aus erstklassigen Grundweinen, die beste Behandlung genießen.