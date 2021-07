Was treiben diese beiden Weinstöcke in der Klimakammer?

Vier Klimakammern

Das Experiment läuft in vier separaten Klimakammern. In zweien davon werden die mittleren Umweltbedingungen, wie sie in den vergangenen 30 Jahren im Juli an der Wetterstation Laimburg vorherrschten, nachgestellt. In den beiden anderen Klimakammern simuliert das Team eine Hitzewelle und damit künftige Klimaszenarien.

In jeder der Klimakammern gibt es ausreichend bewässerte Weinreben und solche, die nicht bewässert werden. Dieses Design ermöglicht den Forschern, die Auswirkungen von Hitze- und Trockenstress separat sowie kombiniert zu untersuchen.

Gemessen wird der Gasaustausch der Weinreben, also die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid sowie die Abgabe von Wasserdampf (Transpiration). Anders als in der Natur können die Wissenschafter im Experiment die Faktoren Temperatur und Wasserverfügbarkeit separat variieren und deren Wechselwirkungen besser verstehen.