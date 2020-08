Tipp des Tages: Quarantäne-Kochbuch mit Mehrwert

„Genießen geht immer“

Da das Feedback auf die online veröffentlichten Rezepte derart positiv war, wollte der Verband auch andere Genussinteressierte daran teilhaben lassen. So wurden die gesammelten Lieblingsrezepte auch in ein Kochbuch übertragen. In erster Linie dienen die Rezeptideen dem Genuss, dazu gibt es aber auch lehrreiche Energie- und Nährwertberechnungen sowie Kontakte zu Ernährungswissenschaftlern.

Der Reinerlös des Kochbuchs kommt zur Gänze der Wiener Tafel zugute. Die Wiener Tafel ist ein unabhängiger Sozial- und Umweltverein, der bis zu vier Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll rettet. Gemeinsam mit den Warenspenden von Handel, Industrie und Landwirtschaft konnte man im Vorjahr 19.000 Armutsbetroffene in rund 100 Sozialeinrichtungen Wiens mit insgesamt 676.000 Kilogramm Lebensmittel versorgen.

Genießen geht immer! ist gegen eine freie Spende beim Verband der Ernährungswissenschafter erhältlich:

success@veoe.org