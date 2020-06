Sechs von zehn Vanilleeisproben in Linz schnitten im AK-Test gut ab

Stanitzel und Becher mit der kühlen Süßigkeit haben zurzeit Hochsaison. In Linz kann man getrost zu Vanilleeis greifen, wie ein Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich zeigte: Sechs von zehn Proben sind zumindest gut, vier immer noch ausreichend, was die Keimbelastung betrifft. Primus ist die Konditorei Jindrak, in deren Probe überhaupt keine Keime nachgewiesen werden konnten.

Die AK ließ Vanilleeis von zehn Linzer Verkaufsständen von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf Hygienemängel testen, berichteten die Konsumentenschützer am Mittwoch. Sorgen muss man sich keine machen: Alle getesteten Produkte waren genusstauglich. Dennoch zeigten sich Unterschiede bei der mikrobiologischen Qualität. Neben dem ausgezeichneten Testsieger holten vier Eisdielen ein "sehr gut", eine ein "gut". Für eine Kugel sind 1,40 bis zwei Euro zu zahlen - sowohl der günstigste als auch der teuerste Hersteller erhielten eine gute Bewertung.