Nordsee verzichtet auf den Verkauf von gefährdeten Fischarten

„NORDSEE steht für Werte wie Verlässlichkeit und Qualität, Natürlichkeit und Frische. In unseren Filialen mit Meeresbuffet bieten wir MSC-/ASC-zertifizierten Fisch an und achten darauf, dass das Gemüse in unseren Restaurants überwiegend aus regionalem Anbau stammt.“, so Carsten Horn weiter. Wie kleine Puzzleteile setzen sich vielfache Aktivitäten zu einem übergeordneten Ganzen im Sinne der Nachhaltigkeit zusammen.

Als Mitglied des Bundesverbands der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. begrüßt NORDSEE aktiv die Forderung nach wirksameren Kontrollen auf See sowie in den Häfen und arbeitet kontinuierlich an der Rückverfolgbarkeit und Transparenz innerhalb der gesamten Lieferkette.